Predstojeća sezona Evrolige biće prva koja će brojati 20 učesnika,ali nas izgleda vrlo brzo očekuju nove promene.

To je nagovestio trener Milana legendarni Etore Mesina.

''Mi kao klub i njegovi vlasnici, više bismo voleli da odmah pređemo na format sa 24 tima. U Upravnom odboru Evrolige rečeno nam je da je 20 timova samo privremeno rešenje za godinu dana, dok se čeka povećanje na 24 tima'', otkrio je Mesina na pres konferenciji.

Zatim nas je i još jednom rečenicom naveo na zaključak da već od sezone 2026/27 možemo da učekujemo Evroligu sa 24 tima.

''Verovatno shvatate da za ljude koji su uključeni, saznanje da će format trajati samo godinu dana čini situaciju još komplikovanijom. U osnovi, svake godine imate pet mesta za plej-of već rezervisanih, što ostavlja samo jedno mesto za direktan pristup plej-ofu za preostalih 15 timova.

Realnost Evrolige je da je svaki tim napredovao i svaki tim želi da se plasira u plej-of. Na kraju, timovi koji pokažu više kohezije, kako na terenu tako i van njega, postići će bolje rezultate“, objasnio je Mesina.