Igrači su optuženi da su se kladili protiv svojih ekipa, delili insajderske informacije sa trećim licima u svrhu sportskog klađenja, manipulisali rezultatima i ishodima utakmica i odbijali saradnju u istrazi, objavila je NCAA.

Reč je o bivšim igračima sledećih ekipa: Templ, Arizona Stejt, Istočni Mičigen, Nju Orleans, Severna Karolin i Misisipi Vali Stejt.

Istraga je u toku, a NCAA ne želi da otkriva imena košarkaša dok ne bude završena. Navedeno je samo da niko od osumnjičenih igrača trenutno ne nastupa na koledžima.

Veruje se da koledži nisu bili uključeni u prekršaje i ne očekuju se nikakve kazne protiv institucija.

NCAA je objavila da je putem svog programa praćenja saznala za "neobične aktivnosti klađenja", a istraga o bivšim igračima fokusirana je na utakmice regularne sezone. Sumnjive opklade na NCAA mečeve primećene su tokom sezone 2023/24. Najčešće se radilo o opkladama na +/- poene. Utakmica Templa protiv UAB 7. marta 2024. privukla je posebnu pažnju, kada su počele da se dešavaju velike promene u kvotama, veliki broj kladionica je ovaj meč isključio iz ponude.

Navodi se da je otkrivena sumnjiva aktivnost koja podrazumeva slanje poruka preko društvenih mreža i neobične uplate tokom sezone.

