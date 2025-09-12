Slušaj vest

Nakon teškog debakla na Eurobasketu, sumnji i ogromne strepnje za budnućnost našeg nacionalnog tima, jedan momak ulio je nadu ljubiteljima košarke u Srbiji u bolje sutra.

Reč je o mladom košarkašu Mege Bogoljubu Markoviću, koji je nestvarnim partijama u pripremnom periodu raspametio košarkašku javnost.

Bogoljub Marković na NBA draftu

Momak iz Užica ove godine izabran je kao 47. pik na NBA draftu od strane Milvoki Baksa. Igrao je za Bakse u letnjoj ligi i pružao veoma zapažene partije, ali je u dogovoru sa klubom i menadžerom doneo odluku da još jednu sezonu ostane na kaljenju u Megi.

U pripremnom periodu beležio je impresivne brojke i pokazao je da će biti apsolutni lider mladog beogradskog tima.

Nakon sjajne partije protiv turskog Bahčešehira na kojoj je upisao 22 poena i osam skokova, i fenomenalne utakmice protiv Igokee (22 poena, 13 skokova, indeks 39), "novi Jokić" raspametio je košarkašku javnost svojim impresivnim nastupom na pripremnom meču protiv FMP-a.

U porazu svog tima (90:79) momak iz Užica zabeležio je 31 poen uz 10 skokova - indeks korisnosti 40!

Nije ga bilo na spisku za Eurobasket, ali je sada jasno pokazao da reprezentacija na njega može ozbiljno da računa u budućnosti.

Podsetimo, Marković je krajem novembra prošle godine debitovao za seniorski nacionalni tim u kvalifikacijama za Eurobasket, a imali smo priliku da ga gledamo i u februarskom prozoru.

Srbiju u novembru očekuju prvi mečevi u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Izvesno je da nećemo moći da računamo da igrače iz Evrolige, pa će Marković, gotovo sigurno, biti jedan od nosilaca našeg tima.

Ko je Bogoljub Marković?

Mladi košarkaš rođen je 12. jula 2005. godine u Užicu.

Zanimljivo, košarka nije bila njegov prvi izbor. Želeo je da postane fudbalski golman, pa je pre košarke trenirao fudbal u užičkoj Slobodi. Srećom, na vreme je rešio da ostavi fudbalske rukavice i u ruke uzme košarkašku loptu. Sa popularnog Begluka preselio se u obližnji Veliki park i u istoimenom košarkaškom klubu započeo svoju karijeru pod obručima.

Odmah je bilo jasno da je rođen za košarku, igrao je sjajno u Slobodi, a njegov talenat ubrzo je prepoznala Mega pa je usledila selidba u Beograd.

Bogoljub u dresu užičke Slobode Foto: Privatna Arhiva

Blistao u mlađim selekcijama

Najveći uspeh u dosadašnjoj košarkaškoj karijeri Bogoljub je ostvario 2023. godine, kada je sa juniorskom reprezentacijom Srbije postao prvak Evrope. Nacionalni tim Srbije osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Nišu, a Užičanin je uz Nikolu Topića bio najzaslužniji za ovaj veličanstven uspeh.

Bogoljub Marković Foto: FIBA

Prosečno je beležio 14.1 poen, sedam skokova i 1.7 asistencija po meču, pa je izabran i u idealnu petorku turnira.

Ima čime da se pohvali Bogoljub i kada je reč o klupskim rezultatima. Sa ekipom Mege tri puta je bio šampion Srbije u mlađim kategorijama, a osvojio je juniorsku Evroligu.

