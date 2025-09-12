Slušaj vest

Reprezentativac Turske i košarkaš Hjuston Roketsa Alperen Šengun oduševio je košarkašku javnost sjajnim nastupima na Eurobasketu.

Nakon sjajnih izdanja u Rigi, ljubitelji NBA uvereni su da će mladi turski centar biti jedan od igrača koji će obeležiti predstojeću NBA sezonu.

Među brojnim poznatim ličnostima iz sveta košarke, koje su poslednjih dana sipale hvalospeve na račun Turčina je i legendarni Šekil O'Nil.

Nikola Jokić i Alperen Šengun na meču Srbija - Turska na Eurobasketu 2025

Uveren je Šek da će Šengun u tandemu sa iskusnim Durentom briljirati sa Hjustonom ove sezone.

"Turski Terminator, mi ga tako zovemo. Sviđa mi se njegovo ime. Verujem da će on i Kevin Durant zajedno u Houston Rocketsima napraviti nešto sjajno" rekao je O'Nil u razgovoru sa Brendonom Robinsonom.

Dotakao se šek i moćnog tandema njegovih Los Anđeles Lejkersa, koji čine Luka Dončić i Lebron Džejms.

Od Luke očekuje velike stvari.

"Kroz godine, uvek je postojao tandem spoljnih igrača od kojih su očekivane velike stvari. Ovde o Los Anđelesu, mi očekujemo trofeje. Nadamo se da ćemo ga osvojiti ove sezone", kaže Šek.

