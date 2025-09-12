GROBARI SKANDIRALI BIVŠEM KAPITENU: Žofri Lovernj se odmah javio i odgovorom zapalio navijače
Kako je objavio poznati italijanski novinar Andrea Kalconi, Partizan je u pregovorima sa Žofrijem Lovernjom, a Grobari su na meču Partizan - PAOK pokazali koliko je on dobro došao u klub.
Francuski centar, koji je bio kapiten crno-belih i veliki je miljenik "grobara", dobio je skandiranje:
"Jedan je Žofri kapiten".
Francuz se brže-bolje javio i odgovorio navijačima putem Instagrama, objavivši emotikon srca na storiju:
Podsetimo, Lovernj je za Partizan igrao od 2012. do 2014. godine i u poslednjoj sezoni bio najbolji skakač Evrolige, da bi se potom otisnuo u NBA gde je igrao za Denver, Oklahomu, San Antonio i Čikago.
U Evropi je igrao za Valensiju, Himki, Fenerbahče, Žalgiris i poslednje tri godine za Asvel.
Ipak, najviše je zavoleo Partizan, čiji grb je istetovirao na levoj nadlaktici još dok je bio u Humskoj pre više od decenije.