Slušaj vest

Kako je objavio poznati italijanski novinar Andrea Kalconi, Partizan je u pregovorima sa Žofrijem Lovernjom, a Grobari su na meču Partizan - PAOK pokazali koliko je on dobro došao u klub.

Francuski centar, koji je bio kapiten crno-belih i veliki je miljenik "grobara", dobio je skandiranje:

"Jedan je Žofri kapiten".

1/6 Vidi galeriju Partizan - PAOK Foto: Nemanja Nikolić

Francuz se brže-bolje javio i odgovorio navijačima putem Instagrama, objavivši emotikon srca na storiju:

Žofri Lovernj Foto: Instagram

Podsetimo, Lovernj je za Partizan igrao od 2012. do 2014. godine i u poslednjoj sezoni bio najbolji skakač Evrolige, da bi se potom otisnuo u NBA gde je igrao za Denver, Oklahomu, San Antonio i Čikago.

U Evropi je igrao za Valensiju, Himki, Fenerbahče, Žalgiris i poslednje tri godine za Asvel.

Ipak, najviše je zavoleo Partizan, čiji grb je istetovirao na levoj nadlaktici još dok je bio u Humskoj pre više od decenije.