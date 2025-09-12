Slušaj vest

Košarkaši Partizana su pobedili ekipu PAOK-a na "Open Air" turniru pred punim stadionom "Tašmajdan" sa 96:87.

Meč je u nekoliko navrata bio prekidan, a u drugom poluvrmenu, "grobari" su izazvali požar, te su vatrogasci brzom reakcijom uspeli da saniraju celu situaciju i meč je bio nastavljen.

Posle meča, košarkaši su zajedno sa navijačima upriličili veliko slavlje.

Pogledajte:

Slavlje igrača Partizana posle pobede nad PAOK Izvor: Kurir

Partizan - PAOK Foto: Nemanja Nikolić

Ne propustiteKošarkaGROBARI SKANDIRALI BIVŠEM KAPITENU: Žofri Lovernj se odmah javio i odgovorom zapalio navijače
profimedia-1006120934.jpg
KošarkaGROBARI ZAPALILI TAŠ! ALI STVARNO! Vatrogasci gasili požar - Žoc molio navijače da se smire! Pogledajte te scene
IMG-20250912-WA0093.jpg
KošarkaLUDA ATMOSFERA NA TAŠU: Grobari napravili feštu na meču Partizan - PAOK
Partizan PAOK Utakmica (3).jpeg
KošarkaGROBARI OVACIJAMA POZDRAVILI ŽOCA: Aplauzi i skandiranje za trenera Partizana na krcatom Tašu
Željko Obradović

Grobari u elementu: Upalili baklje, Obradović ih moli da se smire Izvor: Kurir