Pobeda crno-belih nad bratskim klubom.
LUDNICA NA TAŠMAJDANU: Pogedajte slavlje košarkaša Partizana i Grobara posle meča sa PAOK
Košarkaši Partizana su pobedili ekipu PAOK-a na "Open Air" turniru pred punim stadionom "Tašmajdan" sa 96:87.
Meč je u nekoliko navrata bio prekidan, a u drugom poluvrmenu, "grobari" su izazvali požar, te su vatrogasci brzom reakcijom uspeli da saniraju celu situaciju i meč je bio nastavljen.
Posle meča, košarkaši su zajedno sa navijačima upriličili veliko slavlje.
Partizan - PAOK Foto: Nemanja Nikolić
