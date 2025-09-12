Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde doživeli su ubedljiv poraz od Pariza sa 107:70 u prijateljskom okršaju odigranom na Kipru.

Zvezda je loše odigrala utakmicu protiv Pariza, a u jednom momentu im je pretio i poraz od čak 40 poena razlike!

Janis Sferopulos Foto: Starsport, @starsport

"Delije" su bile ljute nakon poraza Zvezde, a na Tviteru su osuli drvlje i kamenje po celoj ekipi i treneru Janisu Sferopulosu.

Janis Sferopulos

