Navijači Crvene zvezde besni nakon teškog poraza od Pariza - 107:70!
strašno
DRVLJE I KAMENJE! "Delije" besne, haos na Tviteru nakon minus 37 protiv Pariza - zna se ko je glavna meta!
Košarkaši Crvene zvezde doživeli su ubedljiv poraz od Pariza sa 107:70 u prijateljskom okršaju odigranom na Kipru.
Zvezda je loše odigrala utakmicu protiv Pariza, a u jednom momentu im je pretio i poraz od čak 40 poena razlike!
Janis Sferopulos Foto: Starsport, @starsport
"Delije" su bile ljute nakon poraza Zvezde, a na Tviteru su osuli drvlje i kamenje po celoj ekipi i treneru Janisu Sferopulosu.
