Košarkaši Partizana pobedili su PAOK rezultatom 96:87 u prijateljskom meču odigranom na Tašmajdanu.

Novi centar Partizana Dilan Osetkovski izneo je svoje utiske posle utakmice na stadionu "Tašmajdan":

Partizan - PAOK Foto: Kurir Sport, Nemanja Nikolić

- Nikada nisam igrao u ovakvoj atmosferi. Nije delovalo da je ovo bila košarkaška utakmica. Ne želim da trener čuje ovo, ali fokus mi nije bio stalno na utakmici. Navijači su ubacivali stvari, izbio je i požar. Ovo je bila prilika jednom u životu da učestvujem u ovakvoj utakmici - rekao je Osetkovski posle meča.

- Gledao sam video snimke, slike, ali kada iz prve ruke ovo doživiš, ovo se ureže u pamćenje i ne želim nikada da zaboravim.

O novom timu?

- Tri nova momka. Pokušavamo da uđemo u formu, da se uklopimo. I ja i saigrači, treneri – imamo velika očekivanja od ove sezone.

Dilan Osetkovski
Dilan Osetkovski protiv PAOK-a Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Izneo je i prve utiske o novom gradu i novoj državi u koju je došao.

- Ovde sam dve nedelje. U novoj zemlji, potrebno mi je još vremena da istražim grad. Hrana je sjajna, ljudi su ljubazni i za sada je sve odlično - zaključio je Osetkovski.

Osetkovski će biti prvi centar Partizana sa početka nove sezone, jer će Tajrik Džons zbog povrede biti odsutan neko vreme.

