K:ošarkaši Partizana savladali su na Tašmajdanu pod otvorenim nebom PAOK rezultatom 96:87!

U izostanku Vanje Marinkovića, kapiten Partizana u meču protiv PAOK-a bio je Arijan Lakić:

- Bilo je stvarno nerealno. Dočekati biti igrač Partizana u ovakvom ludilu, i još kao kapiten... Jedinstvena stvar i velika čast. Razmišljaću o ovom danu svakog dana. Hvala navijačima što su bili ovde, zadovoljstvo mi je što sam bio kapiten - rekao je Lakić novinarima posle meča.

Rezultat nije bio u prvom planu, ali...

- Ne jurimo rezultat, koliko treba svi da se uigramo. Fali nam nekoliko igrača zbog povreda. Na kraju, posle svih dolazaka novih igrača, drago nam je što smo pobedili. Želimo da se naučimo da pobeđujemo, kakva god situacija bila.

Kakav Partizan najavljuješ?

- Borben. Ja sam tu prvi da se borim. Daćemo 100 odsto u svakoj utakmici. Ako želimo rezultat, moramo da radimo i da se borimo, da ne dajemo lake poene i to će nas izgurati do kraja.

Novi igrači?

- Odlično izgledaju u ovih par utakmica. Nije bilo puno treninga i dana da se uigramo, ali stvarno dobro deluju. Verujemo u to da ćemo se uigrati.

Na kraju je zaključio:

- Možda ću tek sutra biti svestan gde sam bio danas i šta sam preživeo - poručio je na kraju Arijan Lakić.

