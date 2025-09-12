Slušaj vest

K:ošarkaši Partizana, u raznolikom sastavu, savladali su PAOK sa 96:87 u prijateljskom meču odigranom na stadionu "Tašmajdan".

Za Partizan protiv PAOK-a nisu nastupili: Tajrik Džons, Karlik Džons, Isak Bonga, Vanja Marinković, Frenk Nilikina, Aleksej Pokuševski i Mario Nakić.

Kada je reč o povredama Tajrika Džonsa, Karlika Džons i Frenka Nilikine, trener crno-belih Željko Obradović u ponedeljak će imati jasniju sliku i nakon toga će doneti odluku da li će pomenuti trio krenuti put Australije.

Kapiten Partizana Vanja Marinković, zbog obaveza u dresu Srbije na Eurobasketu, dobio je sedam dana odmora, a u ponedeljak će se priključiti treninzima i on je siguran putnik na turnir u Australiji.

Isak Bonga se sa Nemačkom plasirao u finale Eurobasketa i on svakako neće biti na raspolaganju za pripremne mečeve.

