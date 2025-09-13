Slušaj vest

Amerikanac koji je pred početak prethodne sezone stigao iz Olimpijakosa ne krije da uživa u boravku u Beogradu.

"Neverovatan klub, neverovatna organizacija i navijači... najbolji navijači. Ljubav i posvećenost koju imaju je neverovatna. Za njih to nije samo košarka, to je život ili smrt. Zbog njih se borimo jer im je to u krvi. U Evroligi je sve mnogo drugačije nego u NBA – ono što navijači rade ovde, tamo ne možeš da vidiš. To izvlači najbolje iz mene. Ako igraš u Evropi, moraš da igraš za Zvezdu ili protiv Zvezde, da bi osetio tu strast", rekao je Ajzea Kenan gostujući u jednom podkastu.

On je poručio da, pre dolaska u Evropu, nije puno razmišljao o takvom potezu.

"Nikada nisam mislio da ću igrati u Evropi, ali ovde se igra sjajna košarka. Naravno, nije svuda isto, nisu sve lige dobre i lepe, ali u Evroligi je vrhunski nivo. Pravila su drugačija, više je sistema, moraš da čitaš igru".

Istakao je da mu prija život u srpskoj prestonici.

"Uvek kažem svima – uživaj u kulturi, upoznaj ljude, probaj hranu. Ljudi su divni i to mnogo znači. Kada odem u tržni centar, osećam se kao Lebron ili Stef Kari, posebno zbog dece koja mi pokazuju ogromnu ljubav. Zahvalan sam na tome", zaključio je Ajzea Kenan.

