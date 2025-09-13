Slušaj vest

Jugoslavija je u borbi za zlato u Seulu poražena od Sovjetskog saveza rezultatom 76:63.

Dražen Petrović je bio najbolji strelac finalne utakmice sa 24 poena, a priču o onome šta se dogodilo nakon meča je ispričao svojevremeno Vasilij Avramenko, tadašnji lekar reprezentacije Sovjetskog saveza.

"Kada se slavlje u svlačionici smirilo, otišao sam na doping kontrolu sa Sabonisom, Tihonjenkom, Kurtinaitisom i Marčulionisom. Sedeo sam tamo dva sata. Iz Jugoslavije su došli Dražen i još neko. Posle smo se svi zajedno vraćali u Olimpijsko selo istim minibusem. U jednom trenutku Kurt mi je šapnuo: ‘Zamoli vozača da stane kod prodavnice, kupićemo malo piva’", prisetio se Avramenko.

Otkrio je i šta se dogodilo nakon toga.

"Autobus je stao i ja sam već hteo da krenem prema izlazu, kada mi je Dražen stavio ruku na rame i na ruskom rekao: ‘Ne, ja ću.’ Vratio se sa gajbom piva i kutijom ‘Napoleon’ torte. Pružio ih je Sabonisu i rekao: ‘Čestitam’".

Podsetio je i da je između Petrovića i legendarnod Arvidasa Sabonisa ostojalo veliko uzajamno poštovanje.

"Kad je Petrović poginuo u saobraćajnoj nesreći, njegova je majka nazvala Sabonisa i zamolila ga da joj, ako ima, pošalje zajedničke fotografije sa Draženom. On se obratio meni, pronašao sam neke slike i poslao ih", rekao je Avramenko.

