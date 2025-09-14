Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u nedelju od 17.30 igraju prijateljski meč na Kipru protiv Monaka.

Zvezda je imala loše otvaranje pripremnog perioda, pošto je u petak doživela težak poraz od Pariza (107:70), a protiv Monaka imaće priliku da poprave utisak.

Početak priprema KK Crvena zvezda Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Kao i protiv Pariza, Zvezda će i u meču sa Monakom biti lišena pomoći Čime Monekea. Nikole Kalinića i Ognjena Dobrića.

Utakmicu između Crvene zvezde i Monaka možete gledati u nedelju od 17.30 u direktnom prenosu na "TV Arena sport 4 premium".

Govor Milana Tomića na promociji tima KK Crvena zvezda Izvor: Mladen Šolak/MONDO