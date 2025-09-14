Košarkaši Crvene zvezde imaju priliku za popravni protiv Monaka (nedelja 17.30)
NAKON MINUS 37 PROTIV PARIZA: Okršaj Crvene zvezde i Monaka, evo gde možete pratiti prenos utakmice!
Košarkaši Crvene zvezde u nedelju od 17.30 igraju prijateljski meč na Kipru protiv Monaka.
Zvezda je imala loše otvaranje pripremnog perioda, pošto je u petak doživela težak poraz od Pariza (107:70), a protiv Monaka imaće priliku da poprave utisak.
Početak priprema KK Crvena zvezda Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
Kao i protiv Pariza, Zvezda će i u meču sa Monakom biti lišena pomoći Čime Monekea. Nikole Kalinića i Ognjena Dobrića.
Utakmicu između Crvene zvezde i Monaka možete gledati u nedelju od 17.30 u direktnom prenosu na "TV Arena sport 4 premium".
