Džordan Lojd, bivši košarkaš Crvene zvezde i sadašnji as Monaka, iza sebe ima odlične nastupe na Eurobasketu gde je sa selekcijom Poljske zaustavljen u četvrtfinalu od Turske.

Lojd trenutno, prema pisanju španskih medija, pregovara sa Real Madridom i Anadolu Efesom, dok deluje da je ekipa Dubaija ispala iz ove trke.

Međutim, Džordan Lojd je tokom svoje karijere potpisao jednu veoma interesantnu klauzulu u ugovoru, gde se obavezuje da po povratku u Španiju mora da pregovara sa ekipom Valensije za koju je igrao godinu dana pre Crvene zvezde.

Ovo sada na mapu za potpis Lojda stavlja i još jedan španski tim i tako dodatno trku za američkog beka čini zanimljivijom. Ipak kako tvrdi Mark Stajn, Lojd je u ovom trenutku najbliži Efesu koji je dao konkretnu ponudu.

Lojd je tokom svog debija u dresu Poljske prosečno beležio 22.4 poena, 3.3 skoka i dve asistencije po utakmici, uz fascinantan šut za tri poena od 42.2 posto.

