očekuje nas uzbudljiv okršaj
TEŠKO GOSTOVANJE ZA CRNO-BELE: Partizan ide na noge Spartaku, evo gde možete pratiti prenos uživo!
Fudbaleri Partizana gostuju Spartaku iz Subotice u meču osmog kola Superlige Srbije u nedelju od 19.30.
Crno-beli će pokušati da dođu do trijumfa u Subotici, kako bi napravilid obru uvertiru za sledeću subotu kada će Partizan u 177. večitom derbiju dočekati Crvenu zvezdu.
Meč između Spartaka i Partizana možete pratiti uživo na "TV Arena sport 2 Premium".
