Slušaj vest

Fudbaleri Partizana gostuju Spartaku iz Subotice u meču osmog kola Superlige Srbije u nedelju od 19.30.

Crno-beli će pokušati da dođu do trijumfa u Subotici, kako bi napravilid obru uvertiru za sledeću subotu kada će Partizan u 177. večitom derbiju dočekati Crvenu zvezdu.

Radnički Niš - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Meč između Spartaka i Partizana možete pratiti uživo na "TV Arena sport 2 Premium".

Ne propustiteFudbalVASILIJE ADŽIĆ U NADOKNADI ŠOKIRAO INTER! Sedam golova u spektakularnom "derbiju Italije" i velika pobeda Juventusa
Vasilije Adžić
FudbalMARDIĐANI PREŽIVELI CRVENI KARTON I PENAL: Real pobeđuje i kada je teško
Kilijan Mbape
TenisTENISERI SRBIJE POBEDILI TURSKU - TROICKI ZADOVOLJAN: Svi su bili mnogo rasterećeniji jer nije Novak tu
Dejvis Kup
FudbalZVEZDA DOČEKUJE ŽELEZNIČAR: Vladan Milojević iskreno o odlasku Šerifa - evo gde možete pratiti prenos meča uživo!
NOVI PAZAR-CRVENA ZVEZDA_74.JPG

BONUS VIDEO:

Ovacije za Žoca pred meč Partizan - PAOK Izvor: Kurir