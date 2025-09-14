Bivši NBA as Andre Miler otkrio je da je jednom prilikom propustio utakmicu jer se predozirao čokoladom!
Košarka
PREDOZIRAO SE ČOKOLADOM I ZAVRŠIO U BOLNICI! Šokantna ispovest bivšeg NBA asa: Nisam se budio dva dana!
Slušaj vest
Nekadašnji as Klivlenda, Filadelfije, Portlanda i Denver Nagetsa u podkastu "All the Smoke" pričao je o svom najbizarnijem izostanku.
"Čoveče, čokolada i slatkiši. Žena i ja smo dan pre utakmice, ne sećam se tačno koje, otišli na sajam čokolade. Tržni centar je bio ogroman, nudila se neograničena količina čokolade. Probao sam apsolutno sve i osetio da sutra nešto neće biti kako treba", otkrio je Miler.
Na kraju je završio u bolnici.
"Predozirao sam se čokoladom. Nisam se budio dva dana. Dobio sam trovanje hranom", prisetio se Miler.
Zanimljivo, to je bila jedina utakmica koju je propustio Miler tokom svog dvogodišnjeg boravka u Portlandu.
Kurir sport
Reaguj
Komentariši