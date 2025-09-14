Slušaj vest

Nekadašnji as Klivlenda, Filadelfije, Portlanda i Denver Nagetsa u podkastu "All the Smoke" pričao je o svom najbizarnijem izostanku.

"Čoveče, čokolada i slatkiši. Žena i ja smo dan pre utakmice, ne sećam se tačno koje, otišli na sajam čokolade. Tržni centar je bio ogroman, nudila se neograničena količina čokolade. Probao sam apsolutno sve i osetio da sutra nešto neće biti kako treba", otkrio je Miler.

Na kraju je završio u bolnici.

"Predozirao sam se čokoladom. Nisam se budio dva dana. Dobio sam trovanje hranom", prisetio se Miler.

Zanimljivo, to je bila jedina utakmica koju je propustio Miler tokom svog dvogodišnjeg boravka u Portlandu.

Kurir sport