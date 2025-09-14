Loša vest, povredio se Nikola Kalinić uoči nove sezone!
morao je van igre
KATASTROFA ZA CRVENU ZVEZDU: Povredio se Nikola Kalinić, evo o čemu je reč! (VIDEO)
Košarkaši Crvene zvezde ukrstili su koplja sa Monakom u prijateljskom meču na Kipru.
Sredinom treće deonice povredio se Nikola Kalinić koji je prethodno preskočio meč protiv Pariza.
KK Crvena zvezda Zvezdana noć Foto: www.kkcrvenazvezda.rs
Kalinić je u borbi za loptu stao na nogu jednom igraču Monaka i na prvi pogleda, nezvanično - reč je o povredi zgloba!
Pogledajte tu situaciju:
