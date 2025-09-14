Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde ukrstili su koplja sa Monakom u prijateljskom meču na Kipru.

Sredinom treće deonice povredio se Nikola Kalinić koji je prethodno preskočio meč protiv Pariza.

KK Crvena zvezda Zvezdana noć Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Kalinić je u borbi za loptu stao na nogu jednom igraču Monaka i na prvi pogleda, nezvanično - reč je o povredi zgloba!

