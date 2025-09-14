Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Monako rezultatom 86:79 u prijateljskoj utakmici odigranoj na Kipru.

Nakon pobede Zvezde, "delije" su bile ljute pruženom igrom tandema Kodi Miler-Mekintajer - Ajzea Kenan, gde je poseban akcenat bačen na Kenana.

Ajzea Kenan Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT, Starsport, Starsport/Peđa Milosavljević

Ljuti i nezadovoljni, navijači Zvezde ne žele da gledaju Kenana u dresu srpskog kluba...

