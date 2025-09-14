Navijači Crvene zvezde iskazali svoj stav nakon Monaka!
kritike
"DELIJE" GA TERAJU IZ CRVENE ZVEZDE I TO JE TO! Palo teško pljuvanje posle Monaka, zapalio se Tviter!
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Monako rezultatom 86:79 u prijateljskoj utakmici odigranoj na Kipru.
Nakon pobede Zvezde, "delije" su bile ljute pruženom igrom tandema Kodi Miler-Mekintajer - Ajzea Kenan, gde je poseban akcenat bačen na Kenana.
Ajzea Kenan Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT, Starsport, Starsport/Peđa Milosavljević
Vidi galeriju
Ljuti i nezadovoljni, navijači Zvezde ne žele da gledaju Kenana u dresu srpskog kluba...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši