Slušaj vest

Pre dve godine uspešno je pobedio rak testisa i vratio se na teren, međutim, početkom juna život mu je zadao novi udarac. Saznao je da boluje od leukemije i da očekuje nova borba za život.

Iako su mnogi očekivali da će mu Virtus napraviti human gest i produžiti ugovor sa Polonarom, to se nije dogodilo. Po završetku sezone napustio je klub iz Bolonje i potpisao ugovor sa ekipom Dinamo Sasari, u kojoj je ostavio dubok trag pre šest godina.

Akile Polonara
Polonara u bolnici Foto: Instagram/ilpupazzo33

Ne zamera ništa Polonara svom bivšem klubu, ističe da bi bio uvređen da su mu samo zbog bolesti produžili saradnju.

"Prihvatio sam odluku Virtusa i cenim njihovu doslednost, jer nisam ulazio u njihove planove bez obzira na bolest. Iskreno, osećao bih se uvređeno da su me potpisali samo kao lep gest zato što imam leukemiju. Radije sam izabrao ponudu Sasaria jer mi je san da pokušam ponovo da igram. Da sam prihvatio ulogu skauta, to bi značilo da prestajem, a ovako imam cilj da prođem lekarske preglede i vratim se na teren", poručio je ovaj hrabri košarkaš.

Kurir sport

Ne propustiteEuroBasket 2025NAVIJAČI PARTIZANA U DRAMI ZBOG BONGE! Posle MVP izdanja na Eurobasketu svet bruji o povratku Nemca u NBA! Otkriveno da li postoji opcija da napusti crno-bele!
Isak Bonga
EuroBasket 2025SRBIJA DUGO NIJE DOŽIVELA OVAKVU BLAMAŽU! Ovo je konačan plasman Orlova na Eurobasketu - najgori u poslednjih 18 godina!
Svetislav Pešić
EuroBasket 2025ERGIN ATAMAN U OČAJU, NIKADA GA OVAKVOG NISMO VIDELI! Isplivao snimak turskog trenera sa finala Eurobasketa 2025: Nije mu bilo dobro, seo je da se ne bi srušio!
Ergin Ataman na finalu Eurobasketa 2025
EuroBasket 2025DETALJ O KOM ĆE SE DUGO PRIČATI! Da li je Šengun izneverio Atamana? Selektor Turske zagrmeo na konferenciji: Utakmica je završena, on je uzeo šut!
Alperen Šengun

Isak Bonga izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić