Pre dve godine uspešno je pobedio rak testisa i vratio se na teren, međutim, početkom juna život mu je zadao novi udarac. Saznao je da boluje od leukemije i da očekuje nova borba za život.

Iako su mnogi očekivali da će mu Virtus napraviti human gest i produžiti ugovor sa Polonarom, to se nije dogodilo. Po završetku sezone napustio je klub iz Bolonje i potpisao ugovor sa ekipom Dinamo Sasari, u kojoj je ostavio dubok trag pre šest godina.

Polonara u bolnici Foto: Instagram/ilpupazzo33

Ne zamera ništa Polonara svom bivšem klubu, ističe da bi bio uvređen da su mu samo zbog bolesti produžili saradnju.

"Prihvatio sam odluku Virtusa i cenim njihovu doslednost, jer nisam ulazio u njihove planove bez obzira na bolest. Iskreno, osećao bih se uvređeno da su me potpisali samo kao lep gest zato što imam leukemiju. Radije sam izabrao ponudu Sasaria jer mi je san da pokušam ponovo da igram. Da sam prihvatio ulogu skauta, to bi značilo da prestajem, a ovako imam cilj da prođem lekarske preglede i vratim se na teren", poručio je ovaj hrabri košarkaš.

