Košarkaški klub Partizan i Uroš Danilović produžili su saradnju.

Novi potpis pao je u Partizanu i Željko Obradović moći će da računa na pravog bisera u narednoj sezoni. Danilović je potpisao profesionalni ugovor, a detalji nisu poznati.

Uroš Danilović Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Starsport

- Osamnaestogodišnji bek crno-belih Uroš Danilović, potpisao je danas profesionalni ugovor sa Partizanom. Igrač koji je u sezoni za nama nastupao i za prvi tim Parnog valjka u Superligi Srbije i Kupu "Radivoj Korać", obavezao se na višegodišnju vernost Partizanu - stoji u objavi Partizana na Instagramu.

