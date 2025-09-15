Uroš Danilović potpisao je profesionalni ugovor sa Partizanom
Košarka
PAO NOVI POTPIS U PARTIZANU! Željko Obradović može da računa na pravog bisera! Evo o kome se radi!
Košarkaški klub Partizan i Uroš Danilović produžili su saradnju.
Novi potpis pao je u Partizanu i Željko Obradović moći će da računa na pravog bisera u narednoj sezoni. Danilović je potpisao profesionalni ugovor, a detalji nisu poznati.
Uroš Danilović Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Starsport
- Osamnaestogodišnji bek crno-belih Uroš Danilović, potpisao je danas profesionalni ugovor sa Partizanom. Igrač koji je u sezoni za nama nastupao i za prvi tim Parnog valjka u Superligi Srbije i Kupu "Radivoj Korać", obavezao se na višegodišnju vernost Partizanu - stoji u objavi Partizana na Instagramu.
