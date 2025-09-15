Slušaj vest

Trener KK Crvena zvezdaJanis Sferopulos sumirao je utiske se dan nakon završenog turnira na Kipru.

Zvezda je u prvom meču doživela debakl od Pariza (107:70), da bi dva dana kasnije poravila utisak u meču sa Monakom slavivši rezultatom 86:79.

- Odigrali smo prve utakmice protiv evroligaških timova. Došli smo na Kipar da pronađemo hemiju, ritam… Još su pripreme u toku i naravno, prva utakmica je bila loša, ali protiv Monaka smo videli da znamo kako da igramo i šta treba da radimo. Rezultati se sada ne računaju, dobili smo Monako, ali to ne znači ništa.

- Najvažnije je da napredujemo u svim stvarima koje još ne radimo dobro i nastavimo sa dobrim stvarima. Imali smo 27 asistencija protiv Monaka, to je veliki broj i zbog toga sam srećan, ali imali smo i veliki broj izgubljenih lopti, ali to je zbog hemije. Moramo još da se upoznamo, naučimo kako da igramo zajedno sa velikim brojem novih igrača. Nema mnogo vremena, ali kako budemo trenirali i igrali bićemo bolji i bolji. To je najvažnije - kaže Sferopulos za Meridian sport.

