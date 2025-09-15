- Iznenada se desilo. Stvarno sam presrećan da u ovoj fazi karijere mogu da igram za ovakav klub i živim u takvom gradu - rekao je Nedović u razgovoru za "Meridian Sport" i dodao šta mu je trener Spanulis rekao:

- Kad je krenulo to da se dešava oko Monaka, zvao me je i objasnio mi šta očekuje od mene. Svidela mi se njegova energija, bila je ogromna, vidim da baš želi da napravi taj još jedan stepen koji im je nedostajao prošle godine. Nisam imao dileme kad se pojavila ta opcija. Hvala Bogu da se desilo - ističe Nedović.