Kai Džons je novi član Anadolu Efesa!
ZVANIČNO: Igor Kokoškov dobio strašno NBA pojačanje!
Bahamski košarkaš Kai Džons postao je novi član tima Anadolu Efesa, potvrdio je istanbulski klub.
Džons, koji je visok 211 centimetara, potpisao je ugovor sa Efesom do juna sledeće godine, što je još jednom pokazatelj da sve više igrača bira Evroligu pre kraja klupe u NBA.
Igor Kokoškov Foto: Starsport©
Njegovo iskustvo i potencijal prepoznali su čelnici kluba, a trener Igor Kokoškov veruje da će Džons doneti dodatnu snagu i dinamiku ekipi.
Prošle sezone, Džons je bio deo NBA timova Dalas Maveriksa i Los Anđeles Klipersa.
