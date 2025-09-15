Slušaj vest

Dugo je tinjala mogućnost da NBA zvezda Bouns Hajland krene put Evrope i dođe u Crvenu zvezdu, ali to se na kraju nije dogodilo.

On je potpisao ugovor sa Minesota Timbervulvsima, kako javlja poznati insajder Majkl Skoto!

Hajland je krenuo karijeru u Denver Nagetsima, gde se profilisao kao jedan od najinteresantnijih igrača za gledanje, međutim, dve godine kasnije našao se u timu jednog od najvećih konkurenata na Zapadnoj konferenciji.

Prethodne sezone Hajland je u NBA ligi odigrao 24 utakmice, a u Klipersima je za 20 mečeva prosečno ubaivao 7.2 poena, 1.2 skokova i 1.4 asistencije po utakmici.

