Akile Polonara, hrabri košarkaš koji je već jednom pobedio tešku bolest, sada pokazuje istu odlučnost i snagu u nastojanju da je savlada i drugi put.

Kako prenosi Corriere della Sera, pronađen je odgovarajući donor koštane srži, što otvara vrata za predstojeću transplantaciju koja bi mogla da bude ključna u njegovom oporavku.

"Radi se o Amerikanki koja je 90 posto kompatibilna. Bila su dva donora, pomenuta Amerikanka i nemački dečak. Međutim, izabrali su ženu iz razloga što su mogli odmah da je kontaktiraju. Moraču da obavim ciklus hemoterapije koji će trajati pet-šest dana, a onda je transplantacija zakazana za 23. i 24. septembar", rekao je Polonara.

Ovaj 34-godišnjak trenutno se bori sa leukemijom, a oktobru 2023. godine dijagnostikovan mu je karcinom testisa, ali Polonara je uspeo da pobedi bolset i vrati se na parket posle samo dva meseca.

Polonara (32) se vraća u Sasari posle šest sezona provedenih u vrhu evropske košarke, gde je nosio dres Baskonije, Fenerbahčea, Efesa, Žalgirisa i Virtus Bolonje.

Klub ističe da veruje u njegov oporavak i da će Polonara moći da doprinese i igrački i ljudski, potvrđujući status jednog od najcenjenijih italijanskih košarkaša na međunarodnom nivou.