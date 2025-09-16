Slušaj vest

Tri godine u Partizanu su ostavile veliki trag na Zeka Ledeja.

Iskusni Amerikanac će i u novoj sezoni nositi dres Olimpije iz Milana, ali mu je crno-belo i dalje u srcu.

Zek Ledej u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs, @starsport, Starsport©

Želeo je to i da pokaže kroz Instagram priču, gde je objavio fotografiju svog televizora gde je bila utakmica Partizana i Makabija, uz pesmu "Yearning For Your Love", odnosno, u bukvalnom prevodu - "Čežnja za tvojom ljubavlju".

Screenshot 2025-09-16 081657.jpg
Foto: Screenshot

Kurir sport / Sportske.netNe propustite

KošarkaLEDEJ ODUŠEVIO GROBARE: Zek otvorio dušu: "Moja krv je crno-bela, dolazak u Partizan mi je najbolji potez u karijeri"
KošarkaSMEĆE, LIMENKE, LED... SVE SAM TO PROŠAO PROTIV ZVEZDE! Zek Ledej pričao o večitom derbiju: Izvlačili smo se iz ratova u svakoj utakmici
KošarkaZEK LEDEJ SE VRATIO NA MESTO USPEHA! Ljubimac "grobara" zvanično u Milanu, Olimpija se uopšte ne šali!
partizanbuducnost156356.jpg
KošarkaKADA LEDEJ IGRA, PARTIZAN NE GUBI: "Parni valjak" na Zekov pogon HVATA poslednji voz za plej-in!
partizanzvezda-106.jpg

Zek Ledej Izvor: Mondo/Tijana Jevtić