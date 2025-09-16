Partizan mu je i dalje u srcu...
Košarka
I DALJE MU JE SAMO PARTIZAN U GLAVI, JEDNIM "STORIJEM" JE RASPAMETIO GROBARE! Gledao crno-bele, pa objavom oduševio sve - a tek kad vidite koju je pesmu odabrao
Tri godine u Partizanu su ostavile veliki trag na Zeka Ledeja.
Iskusni Amerikanac će i u novoj sezoni nositi dres Olimpije iz Milana, ali mu je crno-belo i dalje u srcu.
Zek Ledej u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs, @starsport, Starsport©
Želeo je to i da pokaže kroz Instagram priču, gde je objavio fotografiju svog televizora gde je bila utakmica Partizana i Makabija, uz pesmu "Yearning For Your Love", odnosno, u bukvalnom prevodu - "Čežnja za tvojom ljubavlju".
Foto: Screenshot
