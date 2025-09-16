NEDAVNO JE POTPISAO UGOVOR VREDAN 100 MILIONA, A SADA JE OBUKAO DRES PANATINAIKOSA PRED MEČ SA PARTIZANOM! Neočekivano lice na treningu grčkog velikana! FOTO
Australijski košarkaš Džoš Gidi iskoristio je pauzu između NBA sezona da se vrati kući, ali nije mogao da odoli košarkaškoj atmosferi, pa se pridružio treninzima Panatinaikosa, koji se ovih dana nalazi na turneji u njegovoj domovini.
Gidi, koji je nedavno potpisao četvorogodišnji ugovor sa Čikago Bulsima vredan 100 miliona dolara, održava formu tokom leta trenirajući sa atinskim „zelenima“, koji u Australiji odrađuju pripreme pred početak nove sezone.
Na treningu se sjajno uklopio među zvezdana imena Panatinaikosa, među kojima su i bivši NBA igrači poput Kendrika Nana, a sve je proteklo u vrlo opuštenoj atmosferi.
Grčki gigant će u Australiji odigrati tri pripremne utakmice, protiv domaćih timova Adelejd i Sidnej, ali i beogradskog Partizana.
Prvi duel zakazan je upravo protiv crno-belih, 18. septembra.