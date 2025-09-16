Slušaj vest

Australijski košarkaš Džoš Gidi iskoristio je pauzu između NBA sezona da se vrati kući, ali nije mogao da odoli košarkaškoj atmosferi, pa se pridružio treninzima Panatinaikosa, koji se ovih dana nalazi na turneji u njegovoj domovini.

Džoš Gidi pogađa trojku za pobedu Čikaga protiv Lejkersa Foto: Melissa Tamez/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Gidi, koji je nedavno potpisao četvorogodišnji ugovor sa Čikago Bulsima vredan 100 miliona dolara, održava formu tokom leta trenirajući sa atinskim „zelenima“, koji u Australiji odrađuju pripreme pred početak nove sezone.

Na treningu se sjajno uklopio među zvezdana imena Panatinaikosa, među kojima su i bivši NBA igrači poput Kendrika Nana, a sve je proteklo u vrlo opuštenoj atmosferi.

Grčki gigant će u Australiji odigrati tri pripremne utakmice, protiv domaćih timova Adelejd i Sidnej, ali i beogradskog Partizana.

Prvi duel zakazan je upravo protiv crno-belih, 18. septembra.

