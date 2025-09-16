Slušaj vest

Poljski reprezentativac Mateuš Ponitka otkrio je da je još 2016. godine imao priliku da zaigra u najjačoj košarkaškoj ligi sveta, NBA, ali je tada odlučio da ponudu odbije.

Ponitka je u to vreme nosio dres Zielone Gore, a interesovanje za njega pojavilo se nakon impresivne partije u Evrokupu protiv španske Gran Kanarije.

Kako je ispričao u intervjuu za poljski "Žurnalista", upravo nakon te utakmice stigao je konkretan poziv iz redova Denver Nagetsa.

Mateuš Ponitka - bivši košarkaš Partizana Foto: Starsport

Ipak, iako je san mnogih košarkaša da zakorače na NBA parkete, Ponitka je priznao da tada jednostavno nije bio spreman da se upusti u tu borbu.

"Kada sam bio u Zielonoj Gori, nekad nakon utakmice četvrtfinala Evrokupa protiv Gran Kanarije, dobio sam ponudu od Denver Nagetsa. Imao sam ponudu na stalo, ali sam odlučio da je odbijem", rekao je Pontika, pa dodao:

"Nisam bio svestan svojih sposobnosti, ni dovoljno hrabar da se borim za svoje snove. Osećao sam odgovornost prema svojoj ekipi i nisam želeo da ih napustim pred doigravanja."

Mateuš Ponitka izjava Izvor: MOND/Nemanja Stanojčić