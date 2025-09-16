Slušaj vest

Ekipa Crvene zvezde polako se kompletira tokom priprema za narednu sezonu, a timu Janisa Sferopulosa priključio se i novi kapiten Ognjen Dobrić.

Dobrić je dobio par dana odmora više posle nastupa na Eurobasketu sa reprezentacijom Srbije i nije bio na Kipru gde je Zvezda imala polovičan učinak, poraz od Pariza i pobedu nad Monakom.

"Vratio sam se konačno u ekipu, što mi je jako drago. Radi se o novom timu i srećan sam što sam deo svega toga. Deluje da je atmosfera jako pozitivna i da se radi u odličnom intenzitetu, što je jako bitno u ovom periodu. Iskreno, ne mogu da dočekam početak sezone, prvu utakmicu i sve to željno iščekujem", rekao je Dobrić za klupske društvene mreže.

Dotakao se novi kapiten crveno-belih svog zdravstvenog stanja u kom se priključio ekipi:

"Imao sam malo problema, ništa strašno. Dogodio se neki pad na poslednjoj utakmici, ali to će da se sanira u narednih par dana i to će biti kako treba. Mogu da treniram sa ekipom na 100 posto", poručio je Dobrić.

Zvezda će 24. i 25. septembra igrati VTB kup u Beogradu, a prvi rival biće joj CSKA iz Moskve.

U drugom polufinalu biće Zenit i Dubai.