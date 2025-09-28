Slušaj vest

Slovenački košarkaš Luka Dončić postao je vlasnik prestižne vile na Menhetn biču.

Vila Luke Dončića Foto: Screenshot, Printscreen, AP Mark J Terrill

 Dončić, koji je nedavno postao član najbolje petorke Eurobasketa, je za novi dom izdvojio 25 miliona dolara, a zanimljivo je da on do skoro pripadao slavnoj ruskoj teniserki Mariji Šarapovoj.

Luksuzno prebivalište se nalazi uz Tihi okean, a izgrađeno je u japanskom arhitektonskom stilu na parceli od 2.300 kvadratnih metara.

Vila ima pet spavaćih soba, prostran unutrašnji i spoljašnji prostor koji se otvara prema bazenu, poseduje privatnu dvopružnu kuglanu...

Interesantno je da je Šarapova vilu kupila 2012. godine za 4.1 milion dolara. U narednim godinama je kuću dorađivala po svojim željama. Odlučila se na prodaju kako bi sa porodicom više vremena provodila u Evropi i letnjoj rezidenciji na Floridi.

Iako se navodi da je Dončić žešće pretplatio vilu, jasno je da je cena za njega - sitnica.

Dončić je iz Dalasa u Los Anđeles prešao u februaru ove godine, a nedavno je potpisao trogodišnje produženje ugovora vredno 165 miliona dolara (oko 140 miliona evra).

Ne propustiteKošarkaLUKA U CRVENOJ ZVEZDI ZAVRŠAVA KARIJERU? Dončić stavio tačku!
Luka Dončić
KošarkaNAVIJAČI U TRANSU! DONČIĆ OGDOVORIO NA PITANJE KOJE ZANIMA SVE! Luka otkrio u kom klubu bi voleo da završi karijeru!
profimedia-1036061484.jpg
KošarkaAMERIKANCI NAJAVLJUJU OSVETU DONČIĆA! Luka otkrio sve što mu leži na duši: Nisam znao kako da reagujem, to je bio veliki šok!
profimedia-1036061668.jpg
Košarka"TURSKI TERMINATOR - TAKO GA MI ZOVEMO" Legendarni Šek sipao hvalospeve na račun Šenguna, pa pomenuo i Luku Dončića!
Alperen Šengun

 BONUS VIDEO:

Izjava Luke Dončića posle poraza od Nemačke Izvor: Kurir