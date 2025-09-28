Slušaj vest

Slovenački košarkaš Luka Dončić postao je vlasnik prestižne vile na Menhetn biču.

Dončić, koji je nedavno postao član najbolje petorke Eurobasketa, je za novi dom izdvojio 25 miliona dolara, a zanimljivo je da on do skoro pripadao slavnoj ruskoj teniserki Mariji Šarapovoj.

Luksuzno prebivalište se nalazi uz Tihi okean, a izgrađeno je u japanskom arhitektonskom stilu na parceli od 2.300 kvadratnih metara.

Vila ima pet spavaćih soba, prostran unutrašnji i spoljašnji prostor koji se otvara prema bazenu, poseduje privatnu dvopružnu kuglanu...

Interesantno je da je Šarapova vilu kupila 2012. godine za 4.1 milion dolara. U narednim godinama je kuću dorađivala po svojim željama. Odlučila se na prodaju kako bi sa porodicom više vremena provodila u Evropi i letnjoj rezidenciji na Floridi.

Iako se navodi da je Dončić žešće pretplatio vilu, jasno je da je cena za njega - sitnica.

Dončić je iz Dalasa u Los Anđeles prešao u februaru ove godine, a nedavno je potpisao trogodišnje produženje ugovora vredno 165 miliona dolara (oko 140 miliona evra).

