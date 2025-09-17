Slušaj vest

Amerikanac i Srbin u dresu Denvera čine odličan tandem, a Gordon neretko biranim rečima govori o Somborcu.

Ovaj put je za "ESPN" rekao da je Nikola Jokić možda i najbolji košarkaš svih vremena.

"Jokić je neverovatan. Sjajno je iskustvo igrati sa jednim od najboljih, ako ne i najboljim igračem svih vremena. Nikola je centralna figura na terenu... Pokazali ste na početku snimak mog zakucavanja posle njegovog promašaja, ali to je rezultat te njegove gravitacije", rekao je Gordon i objasnio:

"On šutira iz okreta, sa jedne noge, u padu... i svi u dvorani misle da će pogoditi. I ja mislim da će pogoditi".

Jokić i Gordon su zajedno postali NBA prvaci 2023. godine, a srpski košarkaš je bio MVP finalne serije, ali i tri puta MVP ligaškog dela NBA.

Amerikanac ističe da nekadašnji košarkaš Mege saigrače čini boljima.