Amerikanac i Srbin u dresu Denvera čine odličan tandem, a Gordon neretko biranim rečima govori o Somborcu.

Ovaj put je za "ESPN" rekao da je Nikola Jokić možda i najbolji košarkaš svih vremena.

"Jokić je neverovatan. Sjajno je iskustvo igrati sa jednim od najboljih, ako ne i najboljim igračem svih vremena. Nikola je centralna figura na terenu... Pokazali ste na početku snimak mog zakucavanja posle njegovog promašaja, ali to je rezultat te njegove gravitacije", rekao je Gordon i objasnio:

"On šutira iz okreta, sa jedne noge, u padu... i svi u dvorani misle da će pogoditi. I ja mislim da će pogoditi".

Nikola Jokić i Eron Gordon Foto: Sarah Stier / Getty images / Profimedia, Dustin Bradford / Getty images / Profimedia, Screenshot

Jokić i Gordon su zajedno postali NBA prvaci 2023. godine, a srpski košarkaš je bio MVP finalne serije, ali i tri puta MVP ligaškog dela NBA.

Amerikanac ističe da nekadašnji košarkaš Mege saigrače čini boljima.

"Ja samo pokušavam da budem na pravom mestu u pravo vreme i da radim ono što najbolje znam, a on sve to povezuje. Mislim da imamo odlično razumevanje i na terenu i van njega, i videćete kako će to ove sezone procvetati", poručio je Eron Gordon.

