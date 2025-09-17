JOKIĆ JE MOŽDA I NAJBOLJI KOŠARKAŠ SVIH VREMENA! Srbin obožava ovog čoveka, a i on njega! Ovakve reči o Somborcu još nisu izgovorene!
Amerikanac i Srbin u dresu Denvera čine odličan tandem, a Gordon neretko biranim rečima govori o Somborcu.
Ovaj put je za "ESPN" rekao da je Nikola Jokić možda i najbolji košarkaš svih vremena.
"Jokić je neverovatan. Sjajno je iskustvo igrati sa jednim od najboljih, ako ne i najboljim igračem svih vremena. Nikola je centralna figura na terenu... Pokazali ste na početku snimak mog zakucavanja posle njegovog promašaja, ali to je rezultat te njegove gravitacije", rekao je Gordon i objasnio:
"On šutira iz okreta, sa jedne noge, u padu... i svi u dvorani misle da će pogoditi. I ja mislim da će pogoditi".
Jokić i Gordon su zajedno postali NBA prvaci 2023. godine, a srpski košarkaš je bio MVP finalne serije, ali i tri puta MVP ligaškog dela NBA.
Amerikanac ističe da nekadašnji košarkaš Mege saigrače čini boljima.
"Ja samo pokušavam da budem na pravom mestu u pravo vreme i da radim ono što najbolje znam, a on sve to povezuje. Mislim da imamo odlično razumevanje i na terenu i van njega, i videćete kako će to ove sezone procvetati", poručio je Eron Gordon.