Sjajan doček priredili su navijači Partizana svojim košarkašima na aerodromu u Melburnu.
ludnica u melburnu
PARTIZAN STIGAO U AUSTRALIJU! Navijači priredili košarkašima spektakularn doček: Skandirali Obradoviću, pa opleli kolo nasred aerodroma!
Slušaj vest
Partizan je doputovao u Australiju gde ih očekuje nastup na memorijalnom turniru "Pavlos Janakopulos".
Na aerodromu u Melburnu crno-belima je priređen im je nezaboravan doček.
Veliki broj navijača sa obeležijima Partizana i Srbije dočekao je košarkaše beogradskog tima. Pevali su navijačke, pesme, skandirali Željku Obradoviću i na kraju zaigrali tradicionalno "Užičko kolo".
Pogledajte kako je to izgledalo:
Podsetimo, Partizan u četvrtak očekuje meč sa Panatinaikosom, dok će u nedelju u Sidneju odmeriti snage sa domaćim timom Sidnej Kingsima.
Kurir sport.
Reaguj
Komentariši