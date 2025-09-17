Slušaj vest

Partizan je doputovao u Australiju gde ih očekuje nastup na memorijalnom turniru "Pavlos Janakopulos".

Na aerodromu u Melburnu crno-belima je priređen im je nezaboravan doček.

Veliki broj navijača sa obeležijima Partizana i Srbije dočekao je košarkaše beogradskog tima. Pevali su navijačke, pesme, skandirali Željku Obradoviću i na kraju zaigrali tradicionalno "Užičko kolo".

Pogledajte kako je to izgledalo:

Podsetimo, Partizan u četvrtak očekuje meč sa Panatinaikosom, dok će u nedelju u Sidneju odmeriti snage sa domaćim timom Sidnej Kingsima.

Kurir sport.

Željko Obradović
profimedia-0980342317.jpg
partizanbuducnost156356.jpg
Tajrik Džons u duelu sa Nikolom Kalinićem

Grobari u elementu: Upalili baklje, Obradović ih moli da se smire Izvor: Kurir