Košarkaški klub Crvena zvezda održao je tradicionalni "Media day", na kojem je predstavljen takmičarski tim i stručni štab za novu sezonu Evrolige.

Međutim, pažljivim posmatračima odmah je zapao za oko jedan detalj – na zvaničnoj timskoj fotografiji nema Džoela Bolomboja.

 Razlog za njegovo odsustvo leži u teškoj povredi stopala koju je centar zadobio ranije tokom godine. On se i dalje nalazi u SAD, gde prolazi kroz zahtevnu rehabilitaciju nakon operacije.

U stopalu mu se i dalje nalaze ugrađene pločice, pa trenažni proces ne obuhvata vežbe sa povređenim delom tela.

Iako ga neće biti na parketu u skorijem periodu, klub je saopštio da se povratak Bolomboja očekuje najkasnije početkom januara 2026. godine.

Zvezda računa na njega i dalje, ali povratak zavisi isključivo od potpunog oporavka od neuobičajene i retke povrede tetive.

