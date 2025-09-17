GDE JE DŽOEL BOLOMBOJ? Zvezda predstavila tim za novu sezonu - nema sjajnog centra!
Košarkaški klub Crvena zvezda održao je tradicionalni "Media day", na kojem je predstavljen takmičarski tim i stručni štab za novu sezonu Evrolige.
Međutim, pažljivim posmatračima odmah je zapao za oko jedan detalj – na zvaničnoj timskoj fotografiji nema Džoela Bolomboja.
Razlog za njegovo odsustvo leži u teškoj povredi stopala koju je centar zadobio ranije tokom godine. On se i dalje nalazi u SAD, gde prolazi kroz zahtevnu rehabilitaciju nakon operacije.
U stopalu mu se i dalje nalaze ugrađene pločice, pa trenažni proces ne obuhvata vežbe sa povređenim delom tela.
Iako ga neće biti na parketu u skorijem periodu, klub je saopštio da se povratak Bolomboja očekuje najkasnije početkom januara 2026. godine.
Zvezda računa na njega i dalje, ali povratak zavisi isključivo od potpunog oporavka od neuobičajene i retke povrede tetive.