OLUJA NAPRAVILA POTPUNI HAOS: Partizanov prvi protivnik ima poplavljenu dvoranu...
Veluiko nevreme koje je prethodnih dana zahvatilo Sloveniju napravilo je ozbiljne probleme i košarkaškom klubu Krka iz Novog Mesta.
Krka je saopštila da je dvorana "Leon Štukelj" pretrpela ozbiljniju štetu nakon poslednjih oluja koje su zadesile ovaj kraj Slovenije.
Ova hala u kojoj se godinama redovno igraju utakmice ABA lige nije među omiljenim za navijače, igrače i gledaoce usled karakteristika koje poseduje, ali to ne znači da zaslužuje stanje u kakvom se trenutno nalazi.
Poslednja oluja koja je pogodila Novo mesto poprilično je oštetila brojne objekte u ovom gradu, pa i halu "Leon Štukelj" poplavivši je. Naime, za 10 minuta palo je 34.5 milimetara kiše i u dvorani se našla velika količina vode koja je onemogućila rad seniorskog tima i mlađih selekcija.
Podsetimo, Krka svoj prvi meč u novoj sezoni igra protiv Partizana, ali u Beogradu.