ŠPANIJA U SLIČNOM PROBLEMU KAO I SRBIJA: Crvena furija traži novog selektora!
Španska košarka nalazi se pred važnim zaokretom pošto će posle više od decenije vođstva Serđa Skariola, reprezentacija dobiti novog selektora.
Proslavljeni Italijan je nedavno završio svoje poglavlje na klupi „Crvene furije“ neuspehom na Eurobasketu, gde je ekipa završila takmičenje već u grupnoj fazi.
Istovremeno, Skariolo je preuzeo Real Madrid i time zatvorio vrata povratka u nacionalni tim.
Serđo Skariolo odlazi sa klupe Španije sa impresivnim bilansom: četiri evropska zlata (2009, 2011, 2015, 2022), jedno svetsko prvenstvo (2019), olimpijsko srebro (2012) i bronza (2016). Malo je selektora u istoriji košarke koji se mogu pohvaliti sličnim kolekcijama medalja.
Sada Španska košarkaška federacija mora da donese odluku od velikog značaja, ko će povesti tim u kvalifikacije za Mundobasket 2027. godine i kasnije Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028.
Među favoritima su Čus Mateo, Pablo Laso, ali i iskusni treneri poput Ćavi Paskvala.
Predsednica federacije Elisa Aguilar naglasila je da će odluka biti doneta uskoro, jer vremena nema mnogo, prvi izazovi čekaju već u novembru, u kvalifikacionim mečevima bez pomoći NBA i evroligaških asova.
Slična sudbina očekuje i reprezentaciju Srbije, pošto Svetislavu Pešiću ističe ugovor 30. septembra, koji neće biti produžen.