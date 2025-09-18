Kim je veoma popularna na društvenim mrežama.
Košarka
UBITAČNA LEPOTICA JE SUPRUGA POZNATOG KOŠARKAŠA: Ona je žena kao ni jedna druga - evo i zašto!
Slušaj vest
Supruga je košarkaša koji igra za Hapoel iz Tel Aviva Jiftaka Ziva, a venčali su se jula meseca ove godine.
Devojka, kojoj je ime na društvenim mrežama - Kim, je influenserka sa više od pola miliona pratilaca.
Neguje potpuno prirodan izgled, bez estetskih operacija, i ne libi da pokaže svoje telo kad god je to u prilici.
A ove godine je to bilo baš često.
Pogledajte njene fotografije:
Kim Foto: Instagram
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši