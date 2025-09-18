Slušaj vest

Supruga je košarkaša koji igra za Hapoel iz Tel Aviva Jiftaka Ziva, a venčali su se jula meseca ove godine.

Devojka, kojoj je ime na društvenim mrežama - Kim, je influenserka sa više od pola miliona pratilaca.

Neguje potpuno prirodan izgled, bez estetskih operacija, i ne libi da pokaže svoje telo kad god je to u prilici.

A ove godine je to bilo baš često.

Pogledajte njene fotografije:

Kim Foto: Instagram

