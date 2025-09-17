Slušaj vest

Ekipa Crvene zvezde polako se kompletira tokom priprema za narednu sezonu, a timu Janisa Sferopulosa priključio se i novi kapiten Ognjen Dobrić koji je nakon Eurobasketa dobio par dana odmora.

Dobrić je preživeo seču domaćih igrača u Crvenoj zvezdi između sezona, a ujedno je i postao novi kapiten odlaskom Miloša Teodosića u penziju i rastankom sa Brankom Lazićem.

Crveno-beli su doveli mnogo novih igrača, pre svega stranaca, a na popularnom Šegiju je zadatak da im svima bude vođa.

"Standardne ambicije zvezde znate, to su trofeji u svim domaćim takmičenjima. Ne moram da pričam ništa dodatno o tome. Svake sezone želimo taj iskorak u Evroligi. Ekipa je napravljena od jako kvalitetnih individualaca, treba to sve uklopiti. Tu su svi s razlogom, sigurno su ljudi koji su pravili ekipu imali neku ideju kako će ih iskoristiti. Sigurno je to napravljeno u najboljem mogućem smislu i želji za najboljim mogućim rezultatima. Nadam se da će se sve uklopiti kako su oni ljudi zamislili i da će ova ekipa imati dobre rezultate", rekao je Dobrić u okviru medijskog dana Zvezde.

Dobrić se osvrnuo i na debakl Srbije na Evrobasketu i poraz od Finske u osmini finala.

"Leto kakvo nismo očekivali, ali šta je tu je. Šta da se radi. Težak poraz u osmini finala koji nismo očekivali, svi su gledali ovu reprezentaciju kako osvaja medalju, ali, nažalost, to se nije desilo i svima nam je teško palo. Ali to je gotovo i moramo da razmišljamo o daljim obavezama", dodao je Dobrić.