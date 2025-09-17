Slušaj vest

Selektor seniorske reprezentacije Srbije Svetislav Pešić postao je član Kuće slavnih koju je Košarkaški savez Španije osnovao u saradnji sa prestižnim listom AS 2019. godine.

1/22 Vidi galeriju Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Eurobasket 2025 Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Pešić, čiji ostanak na klupi Srbije je pod znakom pitanja, je jedini trener koji je član klase 2025, a koja će biti krunisana 16. oktobra u Ljeidi. Među igračima i igračima koji su dobili prestižno priznanje su Rudi Fernandes, Đordi Viljakampa, Luci Paskua i Ana Belen Alvaro, kao i Džo Arlauskas. Osim njih, tu su i sudija Santjago Fernandes i dva kluba Huventud i Estudijantes.

„Svetislav Pešić je jedan od velikana evropskih trenerskih klupa. U Španiji je vodio Đironu, sa kojom je osvojio FIBA Kup Radivoja Koraća 1995, Valensiju, a poseban trag ostavio je u Barseloni, sa kojom je osvojio dve titule prvaka Španije, tri kupa i prvu Evroligu u istoriji kluba – 2003. godine“, navodi se u saopštenju koje je list AS objavio na svom sajtu.

Kuća slavnih španske košarke imaće od ove godine 73 člana, a osim Svetislava Pešića, u njoj se od 2021. godini nalazi i Božidar Maljković.

„Čestitam Svetislavu Pešiću na izuzetnom priznanju – prijemu u Kuću slavnih španske košarke. Ova vest nije iznenađenje za sve nas koji znamo šta Pešić znači za evropsku i svetsku košarku. Njegov doprinos španskoj košarci je ogroman – ne samo kroz trofeje koje je osvajao, već i kroz profesionalizam, znanje i autoritet koji je preneo na generacije igrača i trenera. Nažalost, često se naši ljudi mnogo više cene u inostranstvu nego u Srbiji, ali verujem da i ovde znaju da je Pešić vrhunski trener i lider“, rekao je predsednik Košarkaškog saveza Srbije dr Nebojša Čović.

Ovogodišnja ceremonija na programu je kasnije nego prethodne, ali će ponovo biti održana velika svečanost 16. oktobra u Ljeidi, gradu koji se pridružuje projektu nakon što su prethodne generacije krunisane u Sevilji.