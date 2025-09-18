Slušaj vest

Čima Moneke košarkaš Crvene zvezde jedva čeka da sezonu u svom novom klubu.

Moneke je istakao da je naporan ovaj poslednji deo priprema pred start nove sezone u Evroligi.

"Jeste, naporno je, ali je i lepo sa druge strane. Nije samo košarka toliko bitna u ovom trenutku, već i da se dobro upoznamo i da ovaj deo priprema odradimo dobro", smatra Moneke.

Kako bi ocenio rad na pripremama.

"Ja sam srećan, osećam se kao kod kuće. Učim svakim danom o ekipi, ali se i osećam komforno, znam šta se od mene očekuje i znam šta mogu da pružim na terenu. Idemo dan za dan, korak po korak, i dalje gradimo svoj identitet što je veoma važno, kako god da izgleda sad biće bolje u budućnosti, ali za sada je dobro".

1/6 Vidi galeriju Najbolji igrač Baskonije obožava Srbiju Foto: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printscreen

Veruje u sebe i zna da može da doprinese ekipi.

"Svako ko me je gledao zna kakav sam košarkaš. Glad, konzistentnost, ali biće najboljae verzija mene što može da utiče na ostale igrače".

Spomenuo si svoju vezi sa Beogradom.

"Imam osećaj kao da sam ovde već duže vreme. Osećam zadovoljstvo i da se neke specijalne stvari mogu desiti. Kao da sam kod kuće. Sve je bolje nego što sam pomislio, dekorišem kuću kao da ću tu živeti doživotno".

Crvena zvezda u prvom kolu Evrolige koje počinje 30. oktobra sastaje se sa ekipom Olimpije Milano na svom terenu.