Prvi čovek NBA lige Adam Silver najavljuje da bi nova košarkaška liga od 2028. godine trebalo da se sastoji od najpoznatijih ekipa.
NBA EVROPA
MANČESTER SITI I PSŽ ĆE IGRATI KOŠARKU: Neverovatna ideja prvog čoveka NBA lige!
Prema najavama prvog čoveka najjače lige na svetu plan je da se za tri godine formira novo košarkaško takmičenje na evropskom kontinentu.
Klubovi koji bi trebalo da ušestvuju u toj ligi su Barselona, Real Madrid, kao i aktuelni prvak Evrope ekipa Fenerbahčea.
Ono što je posebno zanimljivo da bi preostala dva učesnika iz Evrope trebalo da budu Mančester siti i PSŽ, za koje se očekuje da formiraju košarkaške sekcije, po ugledu na pomenute klubove, koji se takmiče u Evroligi.
Videćemo šta će od svega toga biti, ali za sada nema govora da bi se takva neka liga mogla oformiti, mada sve je moguće.
