Slušaj vest

Prema najavama prvog čoveka najjače lige na svetu plan je da se za tri godine formira novo košarkaško takmičenje na evropskom kontinentu.

Klubovi koji bi trebalo da ušestvuju u toj ligi su Barselona, Real Madrid, kao i aktuelni prvak Evrope ekipa Fenerbahčea.

Ono što je posebno zanimljivo da bi preostala dva učesnika iz Evrope trebalo  da budu Mančester siti i PSŽ, za koje se očekuje da formiraju košarkaške sekcije, po ugledu na pomenute klubove, koji se takmiče u Evroligi.

Videćemo šta će od svega toga biti, ali za sada nema govora da bi se takva neka liga mogla oformiti, mada sve je moguće.

Ne propustiteKošarkaJOKIĆ JE MOŽDA I NAJBOLJI KOŠARKAŠ SVIH VREMENA! Srbin obožava ovog čoveka, a i on njega! Ovakve reči o Somborcu još nisu izgovorene!
profimedia-0982330592.jpg
KošarkaSPREMA SE ZEMLJOTRES U NBA! Nikola Jokić napušta Denver? Džoker, Kari i Janis - moguće je! Slavni klub sprema ozbiljan napad na Srbina!
Nikola Jokić
KošarkaBIVŠI KOŠARKAŠ PARTIZANA ŠOKIRAO PRIZNANJEM! ODBIO JE DENVER NAGETSE! Mogao je da igra sa Jokićem, ali... Evo zbog čega nije smeo da ode u NBA!
partizansplit39770.jpg
EuroBasket 2025GROBARIMA SE OVO NEĆE SVIDETI! Nemci sele Bongu u NBA: Dajte mu ugovor i olovku da potpiše!
Isak Bonga

Vtb Superkup Izvor: KK Crvena zvezda