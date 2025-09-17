Slušaj vest

Deo navijača Partizana, blago rečeno, nije bio oduševljen nekim novinama koje je uveo Košarkaški klub Partizan.

Za grobare su sporne dve odluke: korišćenje takozvanih "alternativnih grbova" kluba i uvođenje pretplatničke platforme Part+.

Kada je u pitanju Part+ platforma za koju se plaća mesečna pretplata, u pitanju je strateški projekat započet tokom leta 2025. godine, s ciljem unapređenja video sadržaja za navijače. U tu svrhu je opremljen novi studio, a cilj su povećan broj reportaža, prikazivanje ekskluzivnog sadržaja "iza kulisa", stručni sadržaji, atraktivni snimci sa utakmica i iz arhive, kao i premijere dokumentarnih filmova i serija.

Part+ je osmišljen kao samoodrživa platforma, a cilj je da se kroz pretplatu prihoduje novac koji će se dalje ulagati u medijske projekte.

Za navijače koji ne žele da plate Part+ i dalje ostaje besplatan Jutjub kanal, ali na njemu neće biti emitovani ekskluzivni sadržaji.

Moguće je u budućnosti i povezivanje Part+ platforme sa članskim karticama.

Kada su u pitanju "alternativni grbovi" iz kluba su poručili da Partizan ima jedan jedini grb, ali da je on pre šest-sedam godina dopunjen zvezdicama (zlatna za evropsku titulu, dve srebrne za 20+ titula državnog prvaka).

Međutim, od pre tri sezone, uz glavni grb, u upotrebu su uvedeni pojednostavljeni ili specifični simboli, kao i sezonske boje, s ciljem da se svaka sezona učini jedinstvenom.

U sezoni 2021/22. korišćen je zlatni grb kojim je obeleženo 30 godina od osvajanja Istanbula;

Pojednostavljeni grb je u upotrebi na dosta artikala u "fan šopu" više od pet godina;

Simbol "srce, ruke, glas" korišćen je kao omaž navijačima i poruka protiv uvreda;

U sezoni 2024/25, povodom 80. godišnjice osnivanja, koristi se simbol baklje i venca, kao ilustracija slogana "Slavno ime večno živi". Baklja simbolizuje večni plamen Partizana, a venac večnu slavu.

Na kraju, ljudi iz kluba su u razgovoru za B92.sport "podvukli" da je grb jedan, a da ovi simboli obeležavaju sezonu, poruku ili jubilej.