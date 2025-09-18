TRANSFER BOMBE IZ HUMSKE: ŽKK Partizan potpisao četiri nova imena za juriš na vrh!
Tim su pojačale Kaja Votson, Izabel Varežao, Anđela Radulović i Imana Ćosović, a njihovo iskustvo, talenat i energija biće dragoceni u ostvarenju ambicioznih ciljeva Partizana.
Kaja Votson dolazi iz NCAA sistema, gde je igrala zapaženu ulogu na poziciji krila. Odlikuje je eksplozivnost, atletski potencijal i sjajan osećaj za igru u oba pravca. Njeno prisustvo na parketu donosi dodatnu čvrstinu i borbenost u timu.
Izabel Varežao, talentovani centar iz Brazila i članica poznate košarkaške porodice, poznata je po svom radu u reketu, snazi i izuzetnom osećaju za skok. Isabel donosi međunarodno iskustvo i stabilnost pod košem, što će biti od izuzetnog značaja u nadolazećim utakmicama.
Anđela Radulović je jedna od najperspektivnijih bekova , dolazi iz Agros Basketa.Njena brzina, odlučnost i košarkaška inteligencija savršeno se uklapaju u filozofiju igre Partizana. Očekuje se da će vrlo brzo postati ljubimica navijača.
Imana Ćosović, evropska vicešampionka ,domaći biser i bivša članica mlađih reprezentativnih selekcija Srbije, drugu sezonu za redom u prvom timu KŽK Partizan sa željom da se dokaže na parketu. Njena raznovrsnost i borbeni duh su idealni za sistem kluba.
Kako navode u KŽK Partizan, ova pojačanje jasno pokazuju kluba ambiciju da se bori za najviše ciljeve u domaćem prvenstvu i regionalnim takmičenjima:
- Verujemo da će ove igračice, uz podršku verne crno-bele publike, doprineti stvaranju jednog od najjačih timova u novijoj istoriji kluba. Dobrodošle u porodicu Partizana – vreme je za nove pobede!
Potpisivanju su prisustvovali predsednik Stevica Kujundžić, direktor Srbobran Filipović i sportski direktor Bojana Janković.
BONUS VIDEO: