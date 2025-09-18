Slušaj vest

Tim su pojačale Kaja Votson, Izabel Varežao, Anđela Radulović i Imana Ćosović, a njihovo iskustvo, talenat i energija biće dragoceni u ostvarenju ambicioznih ciljeva Partizana.

Kaja Votson dolazi iz NCAA sistema, gde je igrala zapaženu ulogu na poziciji krila. Odlikuje je eksplozivnost, atletski potencijal i sjajan osećaj za igru u oba pravca. Njeno prisustvo na parketu donosi dodatnu čvrstinu i borbenost u timu.

Izabel Varežao, talentovani centar iz Brazila i članica poznate košarkaške porodice, poznata je po svom radu u reketu, snazi i izuzetnom osećaju za skok. Isabel donosi međunarodno iskustvo i stabilnost pod košem, što će biti od izuzetnog značaja u nadolazećim utakmicama.

Anđela Radulović je jedna od najperspektivnijih bekova , dolazi iz Agros Basketa.Njena brzina, odlučnost i košarkaška inteligencija savršeno se uklapaju u filozofiju igre Partizana. Očekuje se da će vrlo brzo postati ljubimica navijača.

Imana Ćosović, evropska vicešampionka ,domaći biser i bivša članica mlađih reprezentativnih selekcija Srbije, drugu sezonu za redom u prvom timu KŽK Partizan sa željom da se dokaže na parketu. Njena raznovrsnost i borbeni duh su idealni za sistem kluba.

1/4 Vidi galeriju Ženski košarkaški klub Partizan predstavio nova pojačanja Foto: ŽKK Partizan

Kako navode u KŽK Partizan, ova pojačanje jasno pokazuju kluba ambiciju da se bori za najviše ciljeve u domaćem prvenstvu i regionalnim takmičenjima:

- Verujemo da će ove igračice, uz podršku verne crno-bele publike, doprineti stvaranju jednog od najjačih timova u novijoj istoriji kluba. Dobrodošle u porodicu Partizana – vreme je za nove pobede!

Potpisivanju su prisustvovali predsednik Stevica Kujundžić, direktor Srbobran Filipović i sportski direktor Bojana Janković.

BONUS VIDEO: