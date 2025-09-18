Slušaj vest

Rudi Gober, koji važi za sjajnog defanzivca, tokom prethodnih godina se trudio da što bolje sačuva srpskog centra, ali to nekada jednostavno nije moguće.

Gostujući u jednom podkastu Francuz koji igra za Minesotu je otkrio da razmišlja o Nikoli Jokiću pred njihove susrete.

"Kada se probudim i dobijem priliku da igram protiv Jokića, uvek sam zahvalan što imam šansu da zaustavim jednog od najboljih igrača na svetu... Mislim na način na koji njegov mozak funkcioniše, način na koji je u stanju da se prilagodi situacijama i pronađe pravu akciju i to radi dok je umoran, radi to dok igra mnogo minuta", rekao je Gober i dodao:

"Mislim da je to ono što ga čini jedinstvenim", poentirao je as Minesota Timbervulvsa.

Legenda ga ne voli

Iako se Gober već godinama smatra jednim od najboljih defanzivaca u NBA ligi, Šekil O'Nil jednostavno ne može da ga smisli, a netrpeljivost traje još od trenutka kada je Francuz potpisao svoj prvi milionski ugovor i jedno vreme važio za najplaćenijeg igrača u ligi.

Šek je i ranije imao komentare na njegov račun, a nedavno je ponovo "zagrmeo", ne štedeći reči.

Šek je o Goberu pričao u "The Big Podcast":

"Je**no mrzim Rudija Gobera", rekao je Šek u svom podkastu: "Zarađuje 250 miliona, a ne zaslužuje. Kao predsednik Alijanse za krupne momke moram da kažem sledeće - ako dobijaš velike pare, igraj kao krupan igrač. To je to", kazao je O’Nil pa dodao:

"Čoveče, pa udari nekoga. Nokautiraj nekoga. Ne dozvoli da te mali belci iz Denvera zakucavaju i dobacuju ti se iza leđa. Onda moraš da ih hvataš za vrat u poslednjoj sekundi. Ako te plaćaju kao velikog igrača, igraj kao veliki", dodao je O’Nil.

