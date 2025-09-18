Košarkaška reprezentacija Srbije pala je na novoj FIBA svetskoj rang listi.
DEBAKL NA EUROBASKETU UNAZADIO "ORLOVE" Objavljena nova FIBA rang lista: Evo gde se sada Srbija nalazi
Srbija je doživela debakl na Evrobasketu što se odrazilo i na plasman „orlova“ na FIBA listi.
Naši momci su pred početak šampionata bili na drugoj poziciji odmah iza SAD koja je suvereno prva, a na drugom je sada - Nemačka.
Odmah iza Srbije se nalaze Francuska kao četvrta, Kanada kao peta, a slede Australija, Španija, Argentina, Litvanija i Brazil.
Turska kao vicešampion Evrope je uspela da se probije za čak 15 pozicija i sada je na 12. mestu, a dosta je napredovala i Finska, koja je sada na 17. poziciji.
