Slušaj vest

Srbija je doživela debakl na Evrobasketu što se odrazilo i na plasman „orlova“ na FIBA listi.

Naši momci su pred početak šampionata bili na drugoj poziciji odmah iza SAD koja je suvereno prva, a na drugom je sada - Nemačka.

Odmah iza Srbije se nalaze Francuska kao četvrta, Kanada kao peta, a slede Australija, Španija, Argentina, Litvanija i Brazil.

Turska kao vicešampion Evrope je uspela da se probije za čak 15 pozicija i sada je na 12. mestu, a dosta je napredovala i Finska, koja je sada na 17. poziciji.

Ne propustiteKošarkaOBRADOVIĆ NAKON PORAZA U AUSTRALIJI: Trener Partizana govorio posle meča protiv Panatinaikosa!
partizan-mornar-01696.JPG
Košarka"KAD SE PROBUDIM I POMISLIM O JOKIĆU..." NBA zvezda strastveno razmišlja o Srbinu, ne može da dočeka da izađe na teren sa njim
profimedia0870355628.jpg
KošarkaTRANSFER BOMBE IZ HUMSKE: ŽKK Partizan potpisao četiri nova imena za juriš na vrh!
snapins-ai_3719452850603720922.jpg
KošarkaPARTIZAN PORAŽEN OD PANATINAIKOSA U MELBURNU! Čudna utakmica i dva potpuno različita poluvremena, crno-beli stali pred Atinjanima
Detalj sa utakmice Partizan - Panatinaikos

EKSKLUZIVNI SNIMAK! NAJEMOTIVNIJA SCENA NA EUROBASKETU: Navijači došli da isprate košarkaše posle ispadanja Izvor: Kurir