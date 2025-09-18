- Posle turnira na Kritu vraćamo se u Beograd gde nas očekuje veoma važan kup, VTB Kup koji se održava u Beogradu. Prvi meč igramo protiv CSKA iz Moskve i to je sjajna prilika za nas da naučimo kako da pobeđujemo u važnim utakmicama, da igramo u Areni i pred našim navijačima. Znam da se istog dana igra i fudbalska utakmica, ali se nadam da će naši navijači doći da nas podrže, jer je veoma važno i za naše igrače da osete atmosferu u ovom značajnom meču koji će nam poslužiti kao simulacija utakmice regularne sezone Evrolige protiv Armanija, koja nas očekuje 30. ovog meseca. Idemo! Očekujemo vas da dođete i podržite nas. Prvi meč, prva utakmica kod kuće, novi tim pred našim navijačima - izjavio je Sferopulos.