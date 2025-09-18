Slušaj vest

Beogradska arena 24. i 25. septembra biće domaćin prestižnog VTB Superkupa, a Crvena zvezda će več na startu igrati protiv CSKA iz Moskve (utorak 16.00).

Strateg Crvene zvezde, Janis Sferopulos, posle treninga je istakao da ekipa s nestrpljenjem očekuje priliku da se predstavi domaćoj publici:

Janis Sferopulos

- Posle turnira na Kritu vraćamo se u Beograd gde nas očekuje veoma važan kup, VTB Kup koji se održava u Beogradu. Prvi meč igramo protiv CSKA iz Moskve i to je sjajna prilika za nas da naučimo kako da pobeđujemo u važnim utakmicama, da igramo u Areni i pred našim navijačima. Znam da se istog dana igra i fudbalska utakmica, ali se nadam da će naši navijači doći da nas podrže, jer je veoma važno i za naše igrače da osete atmosferu u ovom značajnom meču koji će nam poslužiti kao simulacija utakmice regularne sezone Evrolige protiv Armanija, koja nas očekuje 30. ovog meseca. Idemo! Očekujemo vas da dođete i podržite nas. Prvi meč, prva utakmica kod kuće, novi tim pred našim navijačima - izjavio je Sferopulos.

