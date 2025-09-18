Anđušić: "Nema novca za koji bih prešao u Zvezdu, Lesor više nikad ne bi igrao tamo"

Košarkaši Partizana i ove godine učestvuju na tradicionalnom turniru ''Pavlos Janakopulos'', koji se prvi put održava u Australiji, u Melburnu.

Crno-beli su danas poraženi od organizatora turnira, ekipe Panatinaikosa sa 91:82, ali sve ovo što se dešava u Melburnu, od spektakularnog dočeka na aerodromu za košarkaše Partizana, pa do kompletnog programa u dvorani predstavlja mnogo više od običnih pripremnih mečeva za nastupajuću sezonu.

To je u svojoj objavi na Instagramu danas naglasio i predsednik Partizana Ostoja Mijailović.

''U Melburnu ne predstavljamo samo naše košarkaške klubove, srpsku, grčku i evropsku košarku, već i kulturno nasleđe bratskih zemalja, Grčke i Srbije!

Fenomenalan je osećaj uspostaviti vezu sa našom dijasporom i ljudima koji vode poreklo sa naših prostora u Australiji'', poručio je Mijailović.