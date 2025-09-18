Slušaj vest

Košarkaši Partizana su u Melburnu poraženi od Panatinaikosa rezultatom 91:89 na pripremnom turniru Pavlos Janakopulos.

Partizan i ove godine učestvuje ovom tradicionalnom turniru koji se prvi put održava u Australiji, u Melburnu.

Ekipa Željka Obradovića je doživela poraz ali sve ovo što se dešava u Melburnu, od spektakularnog dočeka na aerodromu za košarkaše Partizana, pa do kompletnog programa u dvorani predstavlja mnogo više od običnih pripremnih mečeva za nastupajuću sezonu.

To je u svojoj objavi na Instagramu danas naglasio i predsednik Partizana Ostoja Mijailović.

''U Melburnu ne predstavljamo samo naše košarkaške klubove, srpsku, grčku i evropsku košarku, već i kulturno nasleđe bratskih zemalja, Grčke i Srbije.Fenomenalan je osećaj uspostaviti vezu sa našom dijasporom i ljudima koji vode poreklo sa naših prostora u Australiji'', poručio je Mijailović.

Obradović i Vašington posle poraza u Melburnu: ''Nismo imali neke igrače...''

