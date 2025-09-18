OVO ŠTO RADI PARTIZAN JE VIŠE OD KOŠARKE! Ostoja Mijailović: U Melburnu predstavljamo i srpsko kulturno nasleđe...
Košarkaši Partizana su u Melburnu poraženi od Panatinaikosa rezultatom 91:89 na pripremnom turniru Pavlos Janakopulos.
Partizan i ove godine učestvuje ovom tradicionalnom turniru koji se prvi put održava u Australiji, u Melburnu.
Ekipa Željka Obradovića je doživela poraz ali sve ovo što se dešava u Melburnu, od spektakularnog dočeka na aerodromu za košarkaše Partizana, pa do kompletnog programa u dvorani predstavlja mnogo više od običnih pripremnih mečeva za nastupajuću sezonu.
To je u svojoj objavi na Instagramu danas naglasio i predsednik Partizana Ostoja Mijailović.
''U Melburnu ne predstavljamo samo naše košarkaške klubove, srpsku, grčku i evropsku košarku, već i kulturno nasleđe bratskih zemalja, Grčke i Srbije.Fenomenalan je osećaj uspostaviti vezu sa našom dijasporom i ljudima koji vode poreklo sa naših prostora u Australiji'', poručio je Mijailović.
