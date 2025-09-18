Maledon propušta start evroligaške sezone
EVROLIGA
REAL BEZ NAJVEĆEG POJAČANJA NA POČETKU SEZONE: Ozbiljan hendikep za kraljevski klub!
Slušaj vest
Teo Maledon možda i najveće pojačanje Real Madrida u predstojećoj sezoni po svemu sudeći propustiće start nove sezone.
Maledon je tokom priprema za novu kampanju doživeo je istegnuće aduktorskog mišića leve butine zbog čega ga čeka pauza od nekoliko sedmica.
Iz tog razloga, on će izvesno propustiti španski Superkup koji se igra u Malagi iduće sedmice, a verovatno i sam start evroligaške sezone.
Još nije tačno potvrđeno koliko bi on trebalo da pauzira, ali ovo su povrede koje obično zahtevaju nekoliko nedelja bez utakmica i treninga jakog intenziteta.
Reaguj
Komentariši