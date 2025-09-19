Slušaj vest

Superstar Los Anđeles Klipersa Kavaj Lenard i vlasnik franšize iz LA Stiv Balmer našli su se u žiži skandala, pošto je istraživački novinar Pablo Torea otkrio da je klub uspeo da zaobiđe pravilo o platnom limitu "salary cap" i na prevaru putem sponzorskog ugovora isplati igraču 21 milion dolara.

Prema tvrdnjama novinara Lenard je potpisao sponzorski ugovor vredan čak 28 miliona dolara sa kompanijom "Aspirejšn" koja se bavi sadnjom drveća. Klipersi su ovoj kompaniji uplatili na račun 21 milion dolara, a dve nedelje kasnije "Aspirejšen" je isti iznos prosledio na račun Lenarda.

Ugovor o isplati sredstava potpisao je finansijski direktor Klipersa i veruje se da će upravo on biti krunski dokaz u ovom sločaju, pošto direktno dokazuje malverzaciju Klipersa.

Ugovor kompanije i NBA zvezde trebalo je makar u priči da podrazumeva promovisanje i marketing, međutim, bivši zaposleni u ovoj firmi tvrde da je to bila maska za prikrivanje isplata Lenardu. Sumnju je dodatno produbila činjenica da je pomenuta kompanija bankrotirala u martu ove godine.

"Hteli su da zaobiđu pravila o "seleri kepu" i limitu za plate koji su Klipersi imali. Najveća marketinška isplata u istoriji kompanije, a da nikada nije došla u medije. On nije morao ništa da uradi" otkriva Tore izjvu jednog izvora.

Afera bi mogla da ima ozbiljne posledice, a ostaje da se vidi da li će Lenard i Balmar snositi sankcije i kakva kazna očekuje klub našeg Bogadna Bogdanovića ako se prevara zvanično dokaže.

Šta je "seleri kep"

"Salary cap" ili platni limit, je pravilo u NBA koje ograničava koliko novca franšiza može da potroši na plate svojih igrača u jednoj sezoni. Njegov cilj je da se postigne ravnoteža i konkurentnost mežu ekipama, kako bogatiji klubovi ne bi mogli da otkupe sve najbolje igrače samo zato što imaju više novca od drugih.

