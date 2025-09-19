CRNO-BELI U SIDNEJU! Ostoja Mijailović posetio Koledž "Sveti Sava"! Fondacija "Dobro pamtim sve" donirala 40.000 dolara!
Predsednik KK Partizan i potpredsednik Fondacije "Dobro pamtim sve", Ostoja Mijailović iskoristio je danas priliku za posetu Koledžu "Sveti Sava" u Sidneju.
Kao što je prilikom prethodne posete ovoj instituciji Mijailović najavio, Fondacija "Dobro pamtim sve" je donirala 40.000 australijskih dolara Koledžu koji okuplja decu prvenstveno iz srpske zajednice u Australiji, ali i drugih pravoslavnih zajednica poput ruske, grčke, jermenske i drugih.
Na veoma značajnoj donaciji, predsedniku Mijailoviću se zahvalio Mitropolit australijsko-novozelandski, Gospodin Siluan.
Fondacija "Dobro pamtim sve" je osnovana u leto 2021. godine i primarno se finansira od procenta koji igrači i treneri KK Partizan odvajaju od svojih plata za njen rad.
Predsednik Fondacije je Dragan Kićanović, a potpredsednici su Ostoja Mijailović i Novica Veličković. Prilikom osnivanja Fondacije, funkciju potpredsednika je obavljao Dušan Duda Ivković koji se na tom mestu nalazio do kraja života.