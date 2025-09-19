Slušaj vest

Nik Kalates, grčki plejmejker koji je ostvio dubok trag u Panatinaikosu, nalazi se na meti Olimpijakosa.

Tokom leta dosta se spekulisalo o njegovom odlasku iz Monaka. Nezadovoljan je svojom ulogom kod trenera Vasilisa Spanulisa, a i Klub iz Kneževine ne bi imao ništa protiv da se oslobodi plaćanja što većeg dela njegovog ugovora, ali nijedan tim nije pokazao dovoljan interes - sve do sada.

Grčka "Gazzette" otkriva da je Olimpijakos nakon povrede Kenana Evansa krenuo u potragu za plejmejkerom i da ozbiljno razmišlja o Kalatesu.

Eventualan dogovor grčkog asa i tima iz Pireja izazvaće "zemljotres" u Atini, pošto je Kalates u dva mandata proveo sedam godina igrajući za ljutog rivala Panatinaikos.

Kalates je bio ljubimac navijača "Zelenih" i nema sumnje da bi njegov odlazak u Pirej izazvao veliku buru, jer pristalice atinskih velikana takve izdaje ne praštaju. To je na svojoj koži najbolje osetio Kostas Slukas, kada je 2023. odlučio da pređe iz Olimpijakosa u Panatinaikos.

Kurir sport/Basektballsphere